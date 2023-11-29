12:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В ходе спецоперации погиб 53-летний рядовой Михаил Светлаков из Пермского края
Житель Краснокамска проходил службу по контракту.
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В администрации Краснокамского городского округа с прискорбием сообщают о гибели в зоне проведения спецоперации земляка Михаила Александровича Светлакова.
Рядовой Михаил Светлаков проходил службу в Вооруженных силах РФ по контракту. В апреле 2023 года ему исполнилось 53 года.
Прощание с Михаилом Светлаковым прошло 29 ноября в Благовещенской церкви Перми.
Администрация Краснокамского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка.