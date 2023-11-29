Главное
Главные новости 29 ноября
12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В ходе спецоперации погиб 53-летний рядовой Михаил Светлаков из Пермского края

Житель Краснокамска проходил службу по контракту.

Источник: администрация Краснокамского городского округа

В администрации Краснокамского городского округа с прискорбием сообщают о гибели в зоне проведения спецоперации земляка Михаила Александровича Светлакова.

Рядовой Михаил Светлаков проходил службу в Вооруженных силах РФ по контракту. В апреле 2023 года ему исполнилось 53 года.

Прощание с Михаилом Светлаковым прошло 29 ноября в Благовещенской церкви Перми.

Администрация Краснокамского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гарик Харламов: «Лариса Гузеева думала, что я ее ненавижу!»
Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта