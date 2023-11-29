11:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В ходе СВО погиб житель Новосибирской области Вадим Сидоров
Ему был 31 год.
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В ходе проведения спецоперации погиб 31-летний житель Черепановского района Новосибирской области Вадим Владимирович Сидоров. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
— 19 ноября 2023 года, выполняя свой воинский долг на территории Донецкой Народной Республики, погиб наш земляк Вадим Владимирович Сидоров, — говорится в сообщении.
У Вадима Владимировича остались жена и 9-летний сын.
В среду, 29 ноября, прошло прощание с военным. Его похоронили на Искровском кладбище.