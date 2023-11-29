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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция опровергла информацию об угрозе школам Анапы

В школах Анапы не нашли опасных предметов.

Источник: Комсомольская правда

Полиция опровергла информацию об угрозе школам Анапы. Правоохранители проверили образовательные учреждения города.

«В ходе мониторинга интернета выявлены публикации в анонимных аккуантах популярных мессенджеров о якобы имеющейся угрозе учебным заведениям города Анапы. По данному факту в дежурной части ОМВД России по г. Анапе зарегистрировано несколько сообщений», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате в школах на территории школ и в помещениях не нашли опасных предметов. Полицейские устанавливают лица тех, кто распространял ложные сообщения.

«При подтверждении вины они будут привлечены к ответственности в соответствии действующим законодательством», — уточнили в управлении МВД по региону.

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