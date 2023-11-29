12:22 (мск), источник: dostup1.ru
На озере в Челябинской области под лед ушел табун лошадей
Четыре лошади погибли, две удалось спасти.
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На озере Кожакуль в Челябинской области утонул табун лошадей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло в поселке Метлино.
«Утром 29 ноября на пункт связи специальной пожарно-спасательной части № 6 специального управления ФПС № 1 МЧС России поступило сообщение, что на озере Кожакуль тонут лошади. Самостоятельно выбраться из ледовой ловушки обессилевшие животные не могли», — прокомментировали в администрации.
С помощью цепных бензопил, ломов и топоров спасателям пришлось прорубить во льду тропу длиной более 150 метров, по которой вывели лошадей на берег.
«Три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки, это произошло из-за переохлаждения. Две лошади спасены. Их передали хозяину, который находился на берегу», — следует из комментария.