12:28 (мск), источник: СуперОмск
В мэрии прокомментировали падение куска от балкона пятиэтажки в Омске
В пресс-центре мэрии Омска в среду, 29 ноября 2023 года, прокомментировали инцидент с падением куска балкона по улице Горячева, 6А.
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Как пояснили в городской администрации, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 ноября 2023 года, и обошелся без пострадавших. Напомним, от балкона на 4 этаже пятиэтажки оторвался и упал вниз кусок бетона.
«По ситуации с ремонтом дома. Определением Центрального районного суда города Омска от 28 сентября 2023 года утверждено мировое соглашение, по условиям которого администрация города до 1 июля 2024 года выполнит в этом доме работы по усилению узлов опирания прогонов перекрытий. У администрации Омска отсутствует обязанность по ремонту балконов данного многоквартирного дома», — заявили в мэрии Омска.
В пресс-центре также добавили, что балконы возможно выполнить в рамках программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», для этого нужно сделать техотчет и подать заявку в департамент городского хозяйства.
«Стоит также отметить, что в установленном законом порядке аварийным, подлежащим сносу или реконструкции дом № 6а по ул. Горячева не признан, в профильную межведомственную комиссию собственники жилья не обращались», — добавили в мэрии.
Для признания дома аварийным собственникам нужно направить необходимые документы в межведомственную комиссию.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в омском СУ СК сообщили о проведении проверки по факту инцидента.