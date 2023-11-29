12:16 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Михаил Бычков попросил ведущих актрис не увольняться из Воронежского Камерного театра
Свое обращение к коллегам он разместил в соцсети.
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Бывший худрук Воронежского Камерного театра Михаил Бычков, на днях уволенный за свою политическую позицию в отношении СВО на Украине, попросил трех ведущих актрис не покидать труппу. Свое обращение к коллегам он разместил в соцсети.
Обращаясь к актрисам, Михаил Бычков подчеркнул, что ближайшее будущее Камерного театра в руках его труппы. Также экс-худрук напомнил о зрителях, которые с нетерпением ждут спектакли.
«Проживите эти спектакли с нашей прекрасной публикой. Передайте ей нашу благодарность за годы, проведенные вместе в Камерном театре», — призвал Михаил Бычков.