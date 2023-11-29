12:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми утром 29 ноября сразу несколько ДТП сковали движение на ул. Встречной
Отставание движения общественного транспорта от расписания составило 50 минут.
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Сообщения о ДТП на ул. Встречной в Перми начали появляться в соцсетях около 08:00. Пермяки сообщали, что стоят в огромной пробке уже более часа. В это же время городской департамент транспорта предупредил об отставании от графика движения автобусного маршрута № 54 почти на 50 мин.
Онлайн-карты показывали сразу три ДТП на ул. Встречной на всем протяжении от ш. Космонавтов до ул. Подлесной.
Подробности одного из ДТП «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. По предварительной информации, 29 ноября 2023 года в 07:50 по ул. Встречной со стороны ш. Космонавтов в направлении ул. Подлесной двигался автомобиль Lada Largus. По неустановленной причине водитель автомобиля в районе дома № 33 на ул. Встречной не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомобилями — КIA и Toyota Land Cruiser 200.
В результате автоаварии пострадали водитель и пассажир «Лады», а также водитель автомобиля Toyota.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.