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12:42 (мск), источник: ЕАН

Из-за массового ДТП отметили междугородние автобусные рейсы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Южном автовокзале сегодня из-за массовой дорожной аварии с участием 40 автомобилей отменили междугородние рейсы.

До конца дня отменены все маршруты в Дегтярск. Под вопросом пассажирские поездки в Полевской, Северский, Арамиль, Большой Исток — часть рейсов также отменена, на остальные не купить билетов.

Напомним, что авария произошла сегодня утром между Полевским и Челябинским трактом на ЕКАД. Всего столкнулись 40 машин, из них два автобуса. Пострадали 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По данному факту свердловская прокуратура проводит проверку.

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