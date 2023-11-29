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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ возбудила дело о разглашении коммерческой тайны на АвтоВАЗе

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на АвтоВАЗе. Инициатором стало региональное управление ФСБ, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, инженер-конструктор «из корыстной заинтересованности» предоставила третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну. Информация была доверена сотруднице по работе. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Как отмечает ФСБ, АвтоВАЗ является отраслеобразующим предприятием и входит в перечень стратегических. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и причастных к нему лиц. Другие подробности не приводятся.

Леонид Уварчев

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