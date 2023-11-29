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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве арестован мужчина, планировавший подорвать цистерну на железнодорожной станции, сообщила журналистам помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

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«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», — отметила представитель СК.

По данным следствия, мужчина 1983 года рождения, «получив от неустановленного соучастника задание», согласился за деньги совершить теракт — подорвать цистерну на одной из железнодорожных станций.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, подозреваемый сначала забрал взрывное вещество из заранее обозначенного ему места в одном из московских лесопарков, а затем прибыл на одну из улиц в Юго-Западном административном округе, где забрал из тайника детонатор. После этого мужчину задержали силовики.

На опубликованном СК видео мужчина сказал, что «сотрудник спецслужб после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, но этого так и не произошло».

Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта (205 УК) и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки (223 УК).

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