12:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области за девять месяцев 2023 года умерли 50 младенцев
Наш регион два месяца входил в красную зону по этому страшному показателю.
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С января по сентябрь 2023 года в Воронежской области умерли 50 младенцев в возрасте до года. Эти жуткие цифры обнародовали в Воронежстате.
В первом полугодии 2023-го зарегистрировали смерть 43 младенцев. Таким образом, за три месяца в мир иной ушли еще семь малышей.
Воронежская область попадала в красную зону рейтинга ЦФО по младенческой смерти в январе и феврале 2023 года. Число умерших малышей в возрасте до года на тысячу детей тогда достигало 5,2.
За девять месяцев 2023 года в Воронежской области родились 12,5 тысяч малышей. Это на 4,6% меньше, чем за тот же период 2022-го.
С января по сентябрь в Воронежской области умерли 24,2 человек — на 9,1% меньше, чем за девять месяцев 2022 года.
По сравнению с январем-сентябрем 2022 года убыль населения сменилась миграционным приростом (+2057 человек). Он сложился в результате обмена с другими регионами России и со странами СНГ. Миграционный прирост из стран СНГ составил 846 человек. Наиболее значительный приток люде был из Таджикистана (77,7%), Казахстана (48%), Армении (28,4%) и Киргизии (28,3%). В обмене мигрантами в пределах России число прибывших на 4,2% больше, чем уехавших.
— Численность постоянного населения Воронежской области по состоянию на начало 2023 года составила 2285,3 тыс. человек, что на 17,3 тыс. человек (или на 0,8%) ниже, чем на начало 2022 года. В то же время естественная убыль населения уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 13,6%, — отметили в Воронежстате.