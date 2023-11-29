14:10 (мск), источник: ТАСС
Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил в Казахстане более шести лет колонии за наемничество
Осужденный принимал участие в боевых действиях в городе Артемовске, был ранен, комиссован и вернулся на родину, указали в суде.
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АЛМА-АТА, 29 ноября. /ТАСС/. Казыбекбийский районный суд города Караганды приговорил гражданина Казахстана к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в военных действиях на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Ш. назначено шесть лет [и] восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наемника», — говорится в сообщении.
По данным суда, житель Карагандинский области республики обвинялся по статье 170 части 3 УК Казахстана (участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства).
В сообщении указывается, что житель поселка Топар Карагандинской области за денежное вознаграждение вступил в частную военную компанию «Вагнер» для участия в боевых действиях на территории Украины.
Осужденный принимал участие в боевых действиях в городе Артемовске (украинское название — Бахмут), был ранен, комиссован и вернулся на родину, указали в суде.
Ранее власти Казахстана выступали с предупреждением о недопустимости участия граждан республики в конфликтах в других странах, напоминая об уголовной ответственности за наемничество вплоть до 20 лет лишения свободы.