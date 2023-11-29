14:07 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Шторм разнес в хлам пляж «рыженького» из «Иванушек» в Сочи
Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов показал своим подписчикам, во что шторм превратил его небольшой пляж в Сочи.
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Как известно, накануне во время разгула стихии пострадала прибрежная и пляжная инфраструктура курортов Кубани. В Анапе и других городах до сих пор устраняют последствия непогоды.
На видео (12+), которым артист поделился в соцсетях, видно, что пляж завален щепками, досками и другим мусором. Разбиты в хлам все постройки на пляже, который певец открыл в родном городе около года назад.
— Был «Рыжий» пляж — не стало пляжа, — подписал кадры музыкант артист, добавив рыдающий смайлик.
Аренда пляжа — один из видов бизнеса музыканта в Сочи, кроме этого у него в олимпийской столице есть два магазина.