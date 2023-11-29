14:22 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Пропала без вести: В Молдове женщина вышла перед снегопадом и не вернулась домой
63-летняя жительница Сынжерейского района пропала два дня назад.
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Пропала без вести: ведётся поиск жительницы Сынжерейского района.
63-летняя жительница Сынжерейского района пропала два дня назад. В последний раз пенсионерку видели на окраине села Драганешты, она направлялась в сторону села Николаевка Флорештского района, пишет nordnews.md.
Приметы: рост — 156 см, вес — 55 кг. Была одета в темно-коричневую куртку, красный халат с желтыми цветами, черные зимние ботинки до щиколоток, на голове — красный платок. С собой была коричневая сумка.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обратиться в полицию.