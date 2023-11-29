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14:24 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронеже загорелась ярмарка на Холмистой

Воспламенилась одна из кладовок.

В Воронеже потушили пожар в здании ярмарки строительных материалов на улице Холмистой, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Огонь вспыхнул утром в одной из кладовок. Пожарные подразделения оперативно среагировали на вызов. Распространение огня удалось остановить на площади 5 м².

На данный момент причина пожара неизвестна.

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