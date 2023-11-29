14:24 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже загорелась ярмарка на Холмистой
Воспламенилась одна из кладовок.
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В Воронеже потушили пожар в здании ярмарки строительных материалов на улице Холмистой, сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Огонь вспыхнул утром в одной из кладовок. Пожарные подразделения оперативно среагировали на вызов. Распространение огня удалось остановить на площади 5 м².
На данный момент причина пожара неизвестна.