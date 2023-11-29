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15:20 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в Актобе

Причиной экстренной посадки в Казахстане послужило ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Источник: Uznews

Пассажирский рейс HH786 авиакомпании Qanot Sharq, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Самарканд, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан), сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Экстренная посадка была произведена по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Самолет приземлился в Актобе в 14:48 по ташкентскому времени. Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время.

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