14:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Огромное облако дыма: на ЧКПЗ в Челябинске произошел пожар
В Челябинске загорелась крыша цеха ЧКПЗ.
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В Челябинске днем 29 ноября начался пожар на территории «Челябинского кузнечно-прессового завода» (ЧКПЗ).
Очевидцы сообщают об огромном облаке дыма, поднявшемся над предприятием, и эвакуировавшихся из цеха рабочих.
В областном ГУ МЧС подтвердили, что очаг возгорания находится на территории завода. Горит кровля одного из цехов. Пострадавших нет. На месте происшествия сейчас работают пожарные.
Обновлено в 16:04. В пресс-службе ЧКПЗ заявили, что в 15:00 загорелась кровля цеха производства штампов и прессформ. Работники завода вызвали пожарных. Люди не пострадали, распространение пламени удалось прекратить.
— Причины происшествия будут установлены после проведения расследования, — уточнили на предприятии.
Несколько дней назад пожар после взрыва трансформатора случился на другом челябинском заводе.