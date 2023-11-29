14:54 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
В зоне СВО погиб мобилизованный Владимир Шмидт из Новосибирской области
У 35-летнего бойца остались жена и сын.
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В зоне СВО погиб уроженец Черепановского района Новосибирской области Владимир Шмидт. Об этом сообщили в районной администрации.
Владимир Владимирович Шмидт родился 12 сентября 1988 года в посёлке Виноград. По окончании Шурыгинской школы получил профессию электромонтёра в Черепановском политехническом колледже. Отслужил срочную службу в армии, где получил звание младшего сержанта. Затем вернулся в родной посёлок, женился, в 2011 году стал отцом.
В сентябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, и в качестве стрелка мотострелковой роты участвовал в СВО. 19 ноября 2023 года он погиб на территории ДНР.
Прощание с бойцом пройдёт в Шурыгинском Доме культуры в четверг, 30 ноября с 12:00 до 13:00.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Вадимом Сидоровым.