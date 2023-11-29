В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ураган”», — говорится в сообщении.
В другом сообщении было сказано, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской области.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.