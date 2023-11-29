15:12 (мск), источник: © РИА Новости

В небе над ДНР за сутки сбили два украинских самолета

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, истребитель МиГ-29, 11 снарядов РСЗО и 38 беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новооленовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и “Ураган”», — говорится в сообщении.

В другом сообщении было сказано, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 38 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской области.

Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 544 украинских военных самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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