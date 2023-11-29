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14:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Деревья падают на людей и машины на улицах Краснодара

Ветки попадали в центре города.

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Источник: KrasnodarMedia.su

В центре Краснодара упали несколько деревьев. От происшествия пострадали припаркованные автомобили, местами парализовано движение. О произошедшем рассказали местные жители в соцсетях.

Огромная ветка дерева рухнула на улице Красноармейской. К счастью, на момент происшествия на светофоре не было людей. На месте работают спецслужбы и ликвидируют последствия.

Напомним, ранее синоптики обещали «температурные качели» в крае. Жителям и гостям кубанской столицы стоит быть осторожными и следить за прогнозами метеорологов. Ожидается сложный комплекс метеорологических явлений, включая сильный дождь, грозы, град и сильный ветер с порывами до 29 м/с в отдельных районах.

Метеорологи прогнозируют «температурные качели» на Кубани всю неделю.

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