14:49 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Деревья падают на людей и машины на улицах Краснодара
Ветки попадали в центре города.
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В центре Краснодара упали несколько деревьев. От происшествия пострадали припаркованные автомобили, местами парализовано движение. О произошедшем рассказали местные жители в соцсетях.
Огромная ветка дерева рухнула на улице Красноармейской. К счастью, на момент происшествия на светофоре не было людей. На месте работают спецслужбы и ликвидируют последствия.
Напомним, ранее синоптики обещали «температурные качели» в крае. Жителям и гостям кубанской столицы стоит быть осторожными и следить за прогнозами метеорологов. Ожидается сложный комплекс метеорологических явлений, включая сильный дождь, грозы, град и сильный ветер с порывами до 29 м/с в отдельных районах.
Метеорологи прогнозируют «температурные качели» на Кубани всю неделю.