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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Шторм в Ялте 29 ноября 2023: сильный дождь затопил детский сад и две школы

Сильный дождь в Ялте затопил детский сад и две школы 29 ноября.

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фотографии

Утром 29 ноября в Ялте случился настоящий апокалипсис. Из-за шторма в Ялте 29 ноября 2023 в городе выпало около 60 мм осадков, что составило почти половину от разрушительного потопа 2021 года. Как сообщила глава города Янина Павленко, мощными дождями подтопило две школы, детский сад и подъезды жилых домов.

С начала суток на линию ЕДДС поступило 160 обращений. Самые сложные ситуации сейчас в Васильевке — подтапливает 1-й этаж сада № 23, в Ялте в школе № 10 — топит столовую, в школе № 12 — цокольный этаж. В Кореизе на улице Родниковая, 18 поток воды направился во дворы. Есть информация о подтоплении подъездов.

Янина Павленко

Стихия также разрушила несколько подпорных стен в Ялте, а в Гурзуфе из-за этого пришлось перекрыть улицу Виноградная, так как там подмыло дорогу и обрушилась стена. По словам Павленко, на Симферопольском шоссе в районе Массандры с виноградника смыло грунт, в четырех домах образовались проблемы с кровлями и работой отопления из-за подтоплениях в котельных.

На улицах Жадановского, Грибоедова, Свердлова — протечки, на улице Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам. Остановлены котельные на Таврической, 13, Гоголя, 24 и на Винодела Егорова, 9. На первых двух повреждение газопровода, на третьей — затопило вентканалы. Службы города на местах — все заявки в работе.

Янина Павленко

Ранее сообщалось, что Ялте выпала половина осадков от показателей потопа двухлетней давности. На утро 29 января в курортной столице зафиксировали около 60 миллиметров воды. Также в городе продолжают фиксировать поднятие уровня рек. Однако глава назвала ситуацию контролируемой.

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