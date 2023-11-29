Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с автобусом и легковушкой

«Водитель автомобиля “Рено”, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгон, потерял контроль за управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с междугородним автобусом “Кинг Лонг”. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. В связи с этим дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек.