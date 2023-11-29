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14:45 (мск), источник: Ura.ru

Под Екатеринбургом случилось смертельное ДТП с автобусом и легковушкой

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате аварии погибли четыре человека, из них один ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«Водитель автомобиля “Рено”, двигаясь со стороны Екатеринбурга, при завершении маневра обгон, потерял контроль за управлением транспортного средства, вследствие чего не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с междугородним автобусом “Кинг Лонг”. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля: женщина, двое мужчин и ребенок. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Вечером 28 ноября в уральской столице установилась плюсовая температура. Циклон, пришедший с Северного Кавказа, принес в Екатеринбург дожди. В связи с этим дороги покрылись льдом. Утром 29 ноября из-за гололеда около 40 автомобилей столкнулись на ЕКАД. В результате аварии пострадали 12 человек.

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