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15:30 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинске потушили пожар на заводе

Пожар на кровле одного из цехов Челябинского кузнечно-прессового завода потушили.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе ликвидирован, следов поджога не обнаружено, сообщила пресс-центра ГУМВД России по региону.

По данным пресс-центра, огнеборцы работали в среду на тушении кровли одного из цехов ЧКПЗ, пострадавших нет. Как сообщала пресс-служба завода, возгорание кровли произошло в 15.00 (13.00 мск) на территории цеха ПШП (производство штампов и пресс-форм). Работники завода среагировали оперативно, вызвали пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было локализовано.

«Пожар на предприятии ликвидирован. На функционирование производства данное происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории: следов внешнего воздействия не обнаружено, причина пожара и площадь устанавливается», — говорится в сообщении ГУМВД.

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