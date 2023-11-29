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15:38 (мск), источник: Ura.ru

Пермяк имитировал обморок, чтобы не возвращать долг за золотые монеты

Житель Перми, подрабатывающий водителем у своего знакомого, присвоил 1,7 млн рублей от продажи золотых инвестиционных монет. Деньги пермяк потратил на покупку автомобиля и выплату долгов, а приятелю сообщил, что его обокрали после солнечного удара. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда.

«Житель Перми подрабатывал водителем у своего знакомого в течение нескольких лет. В июне 2021 года потерпевший попросил водителя отправиться в другой город, чтобы там продать 50 золотых инвестиционных монет “Георгий Победоносец”, а деньги привезти в Пермь и передать ему. За работу пермяк пообещал заплатить 150 тысяч рублей. Водитель продал монеты за 1,7 млн рублей, но деньги решил оставить себе. Работодателю он сообщил, что с ним случился солнечный удар и его обокрали», — говорится в решении суда. Присвоенные деньги преступник потратил на закрытие кредитов и покупку автомобиля.

Владелец монет не поверил в историю с солнечным ударом и потребовал у своего знакомого пройти полиграф. Преступник отказался, сообщив, что у него рак мозга и врачи запретили ему это тестирование. В суде пермяк полностью признал свою вину и сказал, что готов возмещать потерпевшему ущерб по мере возможности. Мужчину признали виновным в присвоении и растрате денег и дали четыре года условно. Также он должен будет выплатить своему знакомому все деньги, которые похитил.

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