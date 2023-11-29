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15:17 (мск), источник: ivbg.ru

Самолет с пассажирами из Петербурга экстренно сел в Казахстане

Борт приземлился в казахстанском Актобе. Предварительно известно, что одному из пассажиров стало плохо.

Самолет узбекистанского авиаперевозчика Qanot Sharq был вынужден экстренно приземлиться в казахстанском Актобе. Рейс следовал в Самарканд. Сообщается, что причиной посадки воздушного борта стало ухудшение самочувствия у одного из пассажиров.

«Самолет приземлился в Актобе в 14.48 (12.48 мск) по ташкентскому времени. Экипаж запросил карету скорой помощи к борту», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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