16:11 (мск), источник: АиФ Крым
Более миллиарда! В Крыму посчитали ущерб от «шторма века»
В Севастополе определили порядок получения компенсации.
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Предварительно ущерб, нанесенный сильным штормом в Крыму, оценивается властями в 1,35 миллиарда рублей, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Однако эта сумма не окончательная, подсчеты продолжаются.
Krym.aif выяснил подробности.
Более миллиарда.
26 ноября на Крым обрушился «шторм века». В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час. Целые районы полуострова оказались обесточены, волнами затопило прибрежные районы, сотни людей вынуждены были покинуть свои дома.
После того как буря схлынула — начали считать ущерб. Утром 28 ноября была названа первая сумма. Ее озвучил руководитель МЧС Крыма Сергей Садаклиев. Тогда предварительно ущерб был оценен в 490 миллионов рублей.
Меньше чем через сутки была названа вторая сумма, почти в три раза выше предыдущей — 1,3 миллиарда рублей. Как сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов на очередной сессии республиканского парламента, эта сумма пока не является окончательной.
«Уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тыс. 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе», — сообщил Владимир Константинов.
Севастополь пока сумму не сложил.
В Севастополе пока не называли даже приблизительную сумму ущерба — однако уже указали, как можно получить компенсацию.
Единовременную материальную помощь или финансовую помощь при утрате имущества первой необходимости — севастопольцам нужно обратиться за помощью через Госуслуги, МФЦ или районные управления соцзащиты.
«На Госуслугах для этого создан специальный раздел, где можно подать заявление: Районные управления соцзащиты работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, все контактные данные размещены на сайте ДТСЗН», — опубликовал информацию в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он добавил, что бизнесмены смогут заявить предварительный расчет ущерба на сайте портала «Мой Бизнес».
«После того, как все заявления будут собраны, определим объём финансирования, после чего будет объявлен сбор документов. Срок подачи заявлений — 18:00 пятницы, 1 декабря», — добавил Развожаев.
На сайте указано, что для подачи уведомления необходимо подготовить акт фиксации причиненного материального ущерба и фотографии по поврежденному, уничтоженному, утраченному имуществу.
«Подача заявления осуществляется с использованием подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Подать заявление от имени юридического лица (ООО) может только лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица организации, указанное в выписке из единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — отметили на сайте. — Рекомендуем также осуществить видеозапись в целях будущего подтверждения нанесенного ущерба, если возникнет необходимость. Прикладывать к уведомлению видео не надо».
А что сейчас?
На утро среды в Крыму, по данным Владимира Константинова, отключены 63 ВЛ 10 кВ (за ночь их количество выросло из-за сильных порывов ветра) и 917 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения — 43 734 человека, 44 социально значимых объекта, отключены 5 котельных, подающих тепло в 5 многоквартирных домов и 35 соцобъектов, частично не подается вода в 116 населенных пунктах.
Он добавил, что на территории Крыма сейчас затоплено 159 частных и 2 многоквартирных дома, упало 2325 дерева.
Более 200 школ и детсадов Крыма ушли на дистанционный режим после шторма.
«Из 978 функционирующих образовательных организаций приступили к работе в очном формате 753, приступили к работе в дистанционном режиме 225», — сказал Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил найти дополнительные силы для устранения аварий в системе электроснабжения после повторного шторма на полуострове. Аксенов уточнил, что в настоящее время уже открыто движение по автодорогам Крыма, восстановлено междугородное и пригородное движение троллейбусов. Комиссия по оценке урона дорожной инфраструктуре, а также портовым сооружениям в Ялте, Евпатории завершает работу.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов, отметил, что Владимир Путин готов отправиться в регионы юга России, пострадавшие во время шторма, но пока этого не требуется. Он заслушал доклады о стихийных бедствиях в южных регионах России и потребовал от правительства оказать помощь жителям пострадавших от непогоды городов, а также посодействовать в устранении последствий.