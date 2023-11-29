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18:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Волгоградской области размытая дорога отрезала деревню от цивилизации: катафалки застревают

ВОЛГОГРАД, 29 ноября, ФедералПресс. Жители поселка Заволжский в Волгоградской области отрезаны от асфальтовой дороги глубокой трясиной: по местной дороге не может проехать ни скорая, ни катафалк, ни школьный автобус.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Женщина умерла, скорая застряла в грязи. Затем всем поселком вытаскивали катафалк. Трое детей не ходят в школу, так как школьный автобус не может проехать по нашей так называемой дороге», — рассказали местные жители изданию «Волгоград Онлайн».

В администрации Быковского района сообщили, что в курсе данной проблемы. И что запланировали отсыпку дороги щебенкой на следующий год — 6 млн рублей большие траты для районной администрации, а эта сумма без работы грейдера и грейдериста. Потому об асфальте речи пока не идет.

Жители говорят, что последний раз трактор здесь был в 90-е годы, от снега дорогу чистят один раз за сезон. Но в администрации намекают, что не до деревни сейчас: надо решать масштабные геополитические задачи.

Ранее сообщалось, что в волгоградском Котово, где нет воды у всех жителей, открестились от судебных исков в адрес местного активиста.

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