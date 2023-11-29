Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшером была выявлена ссадина в подглазничной области. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Проводится проверка, материалы которой будут направлены в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии для принятия процессуального решения, добавляется в релизе.
Адвокат Уилана Владимир Жеребёнков рассказал РИА Новости, что не знает в деталях, что произошло в колонии, предположив, «что какое-то недопонимание было».
«Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же, он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место, я жалею того, кто напал», — сказал собеседник агентства.
Американские власти давно и пока безуспешно пытаются обменять бывшего морпеха. «Уилан уже давно сидит, всех обменяли, а его нет, все на нервах», — добавил защитник.
Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Суд признал его виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в Мордовии.