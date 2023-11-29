По 11 лет колонии и большие штрафы получили наркодельцы, выявленные пограничниками

Так, в отношении двух граждан Беларуси вступили в законную силу приговоры суда за сбыт, приобретение, хранение и перевозку психотропов в крупном размере. Фигуранты с сентября 2022 по январь 2023 года делали закладки опасных веществ — MDMA, альфа-PVP и мефедрона — для интернет-маркетплейса на территории Гомельской области. Они признаны виновными по части 4 статьи 328 УК. В качества наказания судья назначил каждому по 11 лет колонии строго режима и штрафы в размере Br3,7 тыс.
Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор жителю столицы за сбыт, приобретение, хранение и перевозку психотропов в крупном размере. Криминальный путь подсудимого был коротким: на наркомаркет он подрабатывал с февраля по апрель этого года. Молодой человек получил предложение о работе в Telegram, внес залог и приступил к выполнению заказа. После того как забрал из тайника около 1 кг особо опасных веществ альфа-PVP и 4-СМС, парень поехал домой готовить закладки для дальнейшего распространения. Через несколько часов его задержали правоохранители. Как итог: обвинение за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Молодой человек получил 11 лет колонии и штраф в размере Br7,4 тыс.