ОПГ осудили за торговлю новорожденными детьми в Алматы

«А., создала преступную группу, в которую вошли, С. и Е., (безработные)и неустановленная женщина Э. Цель указанной преступной группы заключалась в получении дохода путем совершения сделок купли-продажи и иных сделок в отношении новорожденных детей. В обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и неустановленной женщины Э. входили переговоры и поиски лиц, готовых отказаться от своих новорожденных детей и лиц, которые изъявляли желания приобрести новорожденных детей для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А.».