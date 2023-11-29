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17:33 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

ОПГ осудили за торговлю новорожденными детьми в Алматы

Апелляция оставила в силе приговор в отношении 7 лиц, занимавшихся торговлей новорожденными детьми, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

Ранее, приговором первой инстанции подсудимые признаны виновными в купле-продаже и дарении несовершеннолетних детей, в составе преступной группы (ст. 28, ст. 135 УК), создании и руководстве организованной группой (ст. 262 УК) и неоднократном изготовлении поддельных документов (ст. 385УК). С 2018 года по март 2022 года А.(бывшая работница ЗАГСа) совершила самостоятельно 4 эпизода купли-продажи и иных сделок с детьми.

«А., создала преступную группу, в которую вошли, С. и Е., (безработные)и неустановленная женщина Э. Цель указанной преступной группы заключалась в получении дохода путем совершения сделок купли-продажи и иных сделок в отношении новорожденных детей. В обязанности А. входило общее руководство преступной группой, а также изготовление свидетельств о рождении. В обязанности С., Е. и неустановленной женщины Э. входили переговоры и поиски лиц, готовых отказаться от своих новорожденных детей и лиц, которые изъявляли желания приобрести новорожденных детей для усыновления, получение денежных средств и последующая передача их А.».

говорится в официальном сообщении Алматинского суда

Г., Б., М. и Н. участвовали каждый по одному эпизоду сделок купли-продажи в отношении новорожденных детей и не входили в преступную группу. Всего по делу имело место совершение сделок купли-продажи и дарения в отношении 12 новорожденных детей. Кроме того, Б. обвинялся в мошенничестве, то есть хищении денег путем обманного оформлении кредита на сумму около 1 млн тенге на имя потерпевшей.

Также судом установлено, что сожители Г. и Б. добровольно отказались от продажи своего новорожденного ребенка, но А. и неустановленная женщина Э. обманным способом забрали у них ребенка и совершили с ним сделку купли продажи. Органом уголовного преследования в ходе досудебного расследования в отношении матерей, отказавшихся от детей и лиц, которые приобрели этих детей для собственного усыновления, уголовные дела были прекращены по ст.65 УК — за деятельным раскаянием.

Подсудимые женщины М. 1956 г.р., возраста 67 лет, и Н. 1953 г.р., возраста 70 лет, участвовали в одном эпизоде передачи безвозмездно ребенка, от которого мать отказалась после родов, лицам, желавшим усыновить данного ребенка. Данные подсудимые М. и Н. вину признали полностью, сотрудничали со следствием и просили освободить их от уголовной ответственности за деятельным раскаянием.

В суде прокурор поддержал обвинение по всем эпизодам обвинения и просил суд назначить всем подсудимым от 9 до 16 лет лишения свободы. Подсудимые А., С. и Е. признали вину частично и просили назначить наказание не связанное с лишением свободы. Г. и Б. — признали вину частично, указали, что отказались от совершения преступления и не собиралась отдавать ребенка, просили назначить наказание не связанное с лишением свободы. М. и Н. — признали вину полностью и просили прекратить дело по ст.65 УК за деятельным раскаянием, либо без лишения свободы.

«Приговором суда А., С. и Е. признаны виновными по всем предъявленным обвинениям совершения сделок в отношении несовершеннолетних в составе преступной группы и осуждены. А. — к 14 годам лишения свободы, С. и Е. — к 12 годам лишения свободы каждый. А. по 6 из 11 эпизодов обвинения по ст.385 ч.1 и 2 УК (подделка документов) оправдана за недоказанностью наличия состава уголовного правонарушения. Г. и Б. — признаны невиновными пост.135 ч.2 п. 1 УК и оправданы за отсутствием состава уголовного правонарушения. Б. признан виновным по ст.190 ч.1 УК (небольшой тяжести) с назначением наказания в виде 1 года ограничения свободы и освобожден от его отбывания в связи с отбытием, согласно правил зачета срока содержания под стражей в срок наказания. М. и Н. — признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности по ст.65 УК — за деятельным раскаянием».

говорится в сообщении суда.

В местные управления образования направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей, согласно действующему законодательству.

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