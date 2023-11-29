16:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Днем 29 ноября в Ростовской области сбили украинский беспилотник
Военные отработали по воздушной цели в Ростовской области.
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Сегодня, 29 ноября, в Ростовской области сбили украинский беспилотник. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба Минобороны России.
— Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.
Напомним, о подобном инциденте в Каменском районе региона 21 и 27 ноября сообщал губернатор Василий Голубев. До этого, в сентябре и октябре 2023 года, еще два беспилотника упали в Ростове-на-Дону.