Главное
Спецоперация на Украине
16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Днем 29 ноября в Ростовской области сбили украинский беспилотник

Военные отработали по воздушной цели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 ноября, в Ростовской области сбили украинский беспилотник. Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба Минобороны России.

— Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Напомним, о подобном инциденте в Каменском районе региона 21 и 27 ноября сообщал губернатор Василий Голубев. До этого, в сентябре и октябре 2023 года, еще два беспилотника упали в Ростове-на-Дону.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гарик Харламов: «Лариса Гузеева думала, что я ее ненавижу!»
Военная спецоперация на Украине 29 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта