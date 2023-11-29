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16:34 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На Дону мужчина сбывал фальшивые купюры, покупая фрукты

В Ростовской области судят мужчину, который сбывал фальшивые купюры, покупая овощи и фрукты.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Уголовное дело в отношении 35-летнего Мартина Д. рассматривает Мясниковский районный суд.

Мужчина приехал из Москвы в Ростовскую область к другу. С собой у него было несколько фальшивых купюр, которые он приобрел на черном рынке. Успел расплатиться он только тремя. На одну «пятитысячку» он купил сигареты и пиво, на вторую — еду, а на третьей попался, когда покупал фрукты.

Теперь он является фигурантом дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Из-за того, что ранее мужчина уже был судим, ему грозит серьезный срок и колония особого режима.

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На Дону мужчина сбывал фальшивые купюры, покупая фрукты
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