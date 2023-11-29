16:34 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
На Дону мужчина сбывал фальшивые купюры, покупая фрукты
В Ростовской области судят мужчину, который сбывал фальшивые купюры, покупая овощи и фрукты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уголовное дело в отношении 35-летнего Мартина Д. рассматривает Мясниковский районный суд.
Мужчина приехал из Москвы в Ростовскую область к другу. С собой у него было несколько фальшивых купюр, которые он приобрел на черном рынке. Успел расплатиться он только тремя. На одну «пятитысячку» он купил сигареты и пиво, на вторую — еду, а на третьей попался, когда покупал фрукты.
Теперь он является фигурантом дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Из-за того, что ранее мужчина уже был судим, ему грозит серьезный срок и колония особого режима.