16:22 (мск), источник: АиФ Самара
Утверждено обвинение по делу о поджоге ритуального салона в Самаре
Магазин ритуальной атрибутики «Ангел» был подожжён ночью 18 ноября 2022 года.
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Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поджоге в Самаре салона ритуальных услуг, сообщает надзорное ведомство.
Фигуранту уголовного дела придётся ответить перед законом за убийство двух человек, совершенном с особой жестокостью, и за умышленное уничтожение чужого имущества.
Другой работник — мужчина, смог выбраться из охваченного пламенем здания, но от полученных ожогов он через несколько дней умер в больнице. Пожар уничтожил здание магазина с находившимися в нем товарами и имуществом, что причинило значительный материальный ущерб владельцам.
Уголовное дело рассмотрят в Самарском областном суде.