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16:22 (мск), источник: АиФ Самара

Утверждено обвинение по делу о поджоге ритуального салона в Самаре

Магазин ритуальной атрибутики «Ангел» был подожжён ночью 18 ноября 2022 года.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поджоге в Самаре салона ритуальных услуг, сообщает надзорное ведомство.

Фигуранту уголовного дела придётся ответить перед законом за убийство двух человек, совершенном с особой жестокостью, и за умышленное уничтожение чужого имущества.

Магазин ритуальной атрибутики «Ангел» был подожжён ночью 18 ноября 2022 года. В огне погибла женщина — продавец-кассир магазина.

Другой работник — мужчина, смог выбраться из охваченного пламенем здания, но от полученных ожогов он через несколько дней умер в больнице. Пожар уничтожил здание магазина с находившимися в нем товарами и имуществом, что причинило значительный материальный ущерб владельцам.

Уголовное дело рассмотрят в Самарском областном суде.

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