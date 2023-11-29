16:17 (мск), источник: Коммерсантъ
В Перми вводится режим ЧС в отношении еще одного дома
С 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Циолковского, 17, сообщает администрация Перми.
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«В связи с ухудшением технического состояния жилого дома по улице Циолковского, № 17 и угрозой внезапного обрушения строительных конструкций жителям необходимо оперативно покинуть здание», — говорится в сообщении.
В начале ноября специальная комиссия Мотовилихинского района произвела визуальный осмотр дома, в ходе которого выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания. Комиссия установила, что возможно внезапное обрушение конструкций дома. Жителям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения. Также для жителей организуют пункт сбора и регистрации в тёплой палатке около самого дома.
Как сообщает администрация, трёхэтажный дом по улице Циолковского, 17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На данный момент в аварийном доме по улице Циолковского, 17 расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах.
Стоит отметить, что это уже четвертый дом за последние два месяца, в отношении которого введен режим ЧС. 23 октября был введен режим чрезвычайной ситуации в отношении дома на улице Куйбышева, 68. 23 ноября аналогичный режим был введен в отношении домов на ул. Карпинского, 56 и 58.