16:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Набережных Челнах девушка спасла многоэтажку от пожара
Ей удалось это сделать с помощью лопаты и снега.
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В Набережных Челнах девушка спасла многоэтажку от пожара. Ей удалось это сделать с помощью лопаты и снега.
Ночью неизвестный выбросил непотушенный окурок в мусоропровод около многоэтажки. В связи с этим начался пожар. Это увидела девушка и сразу начала с помощью лопаты и снега закидывать очаг возгорания.
После этого на место происшествия приехали пожарные. Возгорание было локализировано.
Напомним, в Казани уснувший с сигаретой мужчина погиб из-за пожара.