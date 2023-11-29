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Спецоперация на Украине
16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах девушка спасла многоэтажку от пожара

Ей удалось это сделать с помощью лопаты и снега.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах девушка спасла многоэтажку от пожара. Ей удалось это сделать с помощью лопаты и снега.

Ночью неизвестный выбросил непотушенный окурок в мусоропровод около многоэтажки. В связи с этим начался пожар. Это увидела девушка и сразу начала с помощью лопаты и снега закидывать очаг возгорания.

После этого на место происшествия приехали пожарные. Возгорание было локализировано.

Напомним, в Казани уснувший с сигаретой мужчина погиб из-за пожара.

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