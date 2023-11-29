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16:51 (мск), источник: Нижегородская правда

Искусствовед Пушкинского музея погибла в ДТП на Зеленском съезде

Анна Чудецкая приезжала в Нижний Новгород, чтобы забрать работы после выставки в Арсенале.

Искусствовед Пушкинского музея Анна Чудецкая погибла в ДТП на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде, сообщила ее коллега Ксения Коробейникова в соцсетях.

Ведущий эксперт по нонконформизму и старший научный сотрудник Пушкинского музея Анна Чудецкая приезжала в Нижний Новгород, чтобы забрать работы после выставки в Арсенале.

«Её героем был Владимир Вейсберг, чью выставку она готовила к 100-летию. Проект откроют в феврале в память в том числе и о Чудецкой», — написала Ксения Коробейникова.

Напомним, ДТП произошло днем 28 ноября около Театральной лестницы напротив Почаинского оврага. 37-летний водитель автомобиля «Киа Риа» не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП погибла пешеход — 65-летняя женщина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два человека погибли при ДТП на встречной полосе в Починковском районе.

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