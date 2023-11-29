16:53 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Тайно уехавшего на заработки мальчика нашли нижегородские полицейские
Он ушел из дома в Урене 27 ноября.
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Ушедшего из дома в Урене 14-летнего мальчика нашли нижегородские полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Заявление о пропаже ребенка поступило в дежурную часть МО МВД России «Уренский» 27 ноября. Полицейские установили, что в 11:00 подросток ушел из дома в физкультурно-оздоровительный комплекс «Спарта». Домой он не вернулся.
Мальчика нашли 29 ноября около 15:00 в поселке Ильинона на улице Ильинская. По его словам, он уехал на заработки, а родителям об этом решил не рассказывать. Подростка вернули домой.