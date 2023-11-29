17:45 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Девочка дважды попала под колеса авто в Витебске
Ребенок перебегал проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода.
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Десятилетняя девочка в Витебске дважды попала под колеса авто и была с травмами госпитализирована, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
ДТП произошло днем в среду 29 ноября на Московском проспекте областного центра.
«Водитель Audi совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, по предварительной информации, в непосредственной близости от пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора», — сказали в инспекции.
От удара ребенка отбросило на соседнюю полосу, где ее сбила машина Volkswagen.
С места ДТП девочка была доставлена в больницу для оказания необходимой помощи. По факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
В ГАИ в очередной раз призвали родителей контролировать местонахождение детей и их поведение на дороге. Водителям напомнили, что при подъезде к переходу нужно ехать с такой скоростью, которая позволит пропустить пешехода.