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17:45 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Девочка дважды попала под колеса авто в Витебске

Ребенок перебегал проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Десятилетняя девочка в Витебске дважды попала под колеса авто и была с травмами госпитализирована, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

ДТП произошло днем в среду 29 ноября на Московском проспекте областного центра.

«Водитель Audi совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, по предварительной информации, в непосредственной близости от пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора», — сказали в инспекции.

От удара ребенка отбросило на соседнюю полосу, где ее сбила машина Volkswagen.

С места ДТП девочка была доставлена в больницу для оказания необходимой помощи. По факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В ГАИ в очередной раз призвали родителей контролировать местонахождение детей и их поведение на дороге. Водителям напомнили, что при подъезде к переходу нужно ехать с такой скоростью, которая позволит пропустить пешехода.

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