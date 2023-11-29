17:23 (мск), источник: CityTraffic.ru
В Самарской области 48 человек тушили пожар на территории нефтегазовой компании
Возгорание произошло при перекачке гексана. Пострадал мужчина.
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Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 16:25 в среду, 29 ноября, поступило сообщение о пожаре на территории нефтегазовой компании в Отрадном. На место происшествия незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения.
Прибывшими подразделениями установлено, что возгорание произошло при перекачке гексана. Для ликвидации пожара привлечены 48 человек и 13 единиц техники.
В 17:06 огонь был локализован на площади 100 кв. м. В результате происшествия пострадал 1 человек, проинформировали в ГУ МЧС по региону.