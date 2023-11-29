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21:29 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинская национальная энергокомпания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале о дефиците электроэнергии в энергосистеме страны, жителей призывают экономить электроэнергию.

Источник: AP 2023

«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении.

Сообщается, что причина дефицита заключается в стремительном росте потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременном включении в сеть потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны. О возможных отключениях энергоснабжения пока не сообщается, при этом в компании признают тяжелую ситуацию в энергосистеме.

Ранее компании не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие в ходе ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в связи с приходом холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии.

Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а «Укрэнерго» сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

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