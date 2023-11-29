На Украине зафиксировали дефицит электроэнергии

«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении.
Сообщается, что причина дефицита заключается в стремительном росте потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременном включении в сеть потребителей из пострадавших от непогоды регионов страны. О возможных отключениях энергоснабжения пока не сообщается, при этом в компании признают тяжелую ситуацию в энергосистеме.
Ранее компании не удалось восстановить все генерирующие мощности, пострадавшие в ходе ударов ВС РФ по украинской инфраструктуре, а имевшегося в прошлом году резерва генерации в украинской энергосистеме уже нет.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в связи с приходом холодов дефицит электроэнергии на Украине за сутки вырос в два с половиной раза, из-за чего привлекалась аварийная помощь из Словакии, Польши и Румынии.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила средства для вхождения в отопительный сезон, а «Укрэнерго» сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.