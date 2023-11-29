22:34 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 29 ноя — РИА Новости. Российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия применили против украинских войск специальный акустический комплекс «Языковед», сообщил РИА Новости командир подразделения группировки войск «Днепр».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля “Тигр”. Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — сообщил он.

Бронеавтомобили «Тигр» выдвигаются на передовую, включают комплекс «Языковед» и осуществляют в красной зоне врага вещание с призывами к украинским солдатам сдаться в плен.

«Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», — говорит военный.

Украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк сообщил РИА Новости, что окончательное решение сдаться он принял именно после того, как услышал аудиообращение российской армии.

«22-го (ноября) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Мы с ним выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских) штурмовиков, я решил сдаться», — сообщил Нестерюк.

Российские военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных увеличился. Они связывают это с иссяканием мобилизационного ресурса киевского режима.

«И на русском, и на украинском языке вещание проводится… Не знаю, пока таких приказов не поступало — вещать на английском языке, хотя мы можем. Специалисты есть», — подчеркнул оператор спецкомплекса.

Бойцы группировки войск «Днепр» неоднократно отмечали присутствие на стороне войск киевского режима значительного количества иностранных наемников.

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