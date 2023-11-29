Российские войска применили акустический комплекс против ВСУ

«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля “Тигр”. Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — сообщил он.
Бронеавтомобили «Тигр» выдвигаются на передовую, включают комплекс «Языковед» и осуществляют в красной зоне врага вещание с призывами к украинским солдатам сдаться в плен.
«Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», — говорит военный.
Украинский военнопленный из 38-й бригады морской пехоты Руслан Нестерюк сообщил РИА Новости, что окончательное решение сдаться он принял именно после того, как услышал аудиообращение российской армии.
«22-го (ноября) мы получили с товарищем приказ выдвинуться на левый берег. Мы с ним выдвинулись, заняли свою позицию. Вокруг было слышно, в громкоговоритель говорили, предлагали сдаваться… Когда я увидел (российских) штурмовиков, я решил сдаться», — сообщил Нестерюк.
Российские военные отмечают, что в последнее время поток украинских военнопленных увеличился. Они связывают это с иссяканием мобилизационного ресурса киевского режима.
«И на русском, и на украинском языке вещание проводится… Не знаю, пока таких приказов не поступало — вещать на английском языке, хотя мы можем. Специалисты есть», — подчеркнул оператор спецкомплекса.
Бойцы группировки войск «Днепр» неоднократно отмечали присутствие на стороне войск киевского режима значительного количества иностранных наемников.