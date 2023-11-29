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20:57 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Восемь акимов оштрафовали в Жетысуской области

Служащие занимались приписками увеличения количества скотопоголовья в районах.

Источник: Sputnik.kz

ТАЛДЫКОРГАН, 29 ноя — Sputnik. В Жетысуской области сельских акимов привлекли к адмответственности за создание искусственного дефицита пастбищных земель.

По информации прокуратуры области, госслужащих уличили в фиктивном увеличении количества скотопоголовья в частных хозяйствах. Речь идет об акимах 8 сельских округов Кербулакского района.

Чиновники поспособствовали искажению данных потребности 75 тыс гектаров пастбищных земель.

«За приписки и искажение статданных акимы 8 сельских округов привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 499 КоАП», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно казахстанскому административному законодательству, виновные подверглись штрафным санкциям в размере 20 МРП.

В ведомстве дополнили, что в рамках рассмотрения акта прокурорского надзора акиматом района начата работа по пересмотру ранее утвержденного плана по управлению пастбищами.

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