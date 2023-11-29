21:37 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Пострадавший в ДТП под Столином годовалый ребенок умер в больнице
Ребенок получил тяжелые травмы, так как ехал в машине не в детском кресле, а на руках у матери.
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Пострадавший в аварии в Столинском районе маленький ребенок скончался в больнице, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария произошла поздно вечером 27 ноября на 56-м километре автодороги Р-88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины. По предварительной информации, 23-летний житель агрогородка Ольшаны, находившийся за рулем Audi, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Ford.
В результате ДТП 25-летняя пассажирка Ford умерла на месте происшествия. Водитель и дети — пятилетняя девочка и годовалый мальчик — были госпитализированы.
«Сегодня утром самый маленький пассажир скончался в учреждении здравоохранения», — сказали в ГАИ.
В инспекции обратили внимание, что дети перевозились без специальных кресел, а мальчик в момент ДТП был на руках у матери.
В ГАИ напомнили, что водителям в первую очередь следует думать о безопасности ребенка. Для безопасной перевозки детей нужно обязательно использовать специальное автокресло. Именно оно в большинстве случаев может спасти малолетнему жизнь в случае аварии.