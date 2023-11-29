Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи

«Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа ещё в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов», — сказала адвокат.
Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. 14 ноября суд оставил ее под домашним арестом до января 2024 года.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая «переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ». Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019−2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.