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09:15 (мск), источник: Клопс.ru

Появились подробности ДТП с детским автобусом под Знаменском (видео)

Прокуратура организовала проверку.

Источник: Клопс

На трассе Чернышевское — Калининград произошло массовое ДТП с участием детского экскурсионного автобуса, передаёт пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в среду, 29 ноября, около 17:00 на 49-м км дороги А229. По предварительным данным, водитель Neoplan 1973 года рождения неправильно выбрал скоростной режим, не учёл дистанцию до впереди идущего авто, в результате чего столкнулся с Mercedes, который буксировал Audi.

Автобус перевозил 29 детей, никто из них не пострадал. Школьникам предоставили другое транспортное средство. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура региона организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего детей. «Прокуратура области контролирует установление обстоятельств происшествия, а также проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации перевозки детей», — прокомментировали в ведомстве.

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Ранее о ДТП сообщала пресс-служба МЧС региона.

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