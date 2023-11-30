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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Мотоциклист погиб в лобовом столкновении с легковушкой в Бахчисарайском районе

Мотоциклист погиб в столкновении с Daewoo Matiz в Крыму.

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Сегодня, 29 ноября, в Бахчисарайском районе Крыма произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Смертельное ДТП случилось около 18:00 в селе Вилино на четвертом километре автодороги Песчаное — Почтовое. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла 1987 года рождения, двигаясь в направлении Песчаного, при попытке обгона в месте, где это запрещено, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находился водитель 1984 года рождения.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб на месте, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего мотоциклиста не было мотошлема и защитной экипировки.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

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