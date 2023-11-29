Причину смерти курсанта озвучили в институте МВД в Актобе

Камбар Бейбол был доставлен в клинику уже в крайне тяжелом состоянии, говорится в сюжете телеканала КТК.
«Мы его госпитализировали в реанимацию. Сразу начали интенсивную терапию. Провели консилиум и ежедневно это делали. Корригировали состояние, но, к сожалению, спасти его не удалось. Было осложнение на сердце — инфекционный эндокардит. Это привело к летальному исходу. Он говорил: “Я не обращался. Потому что в такой среде, наверное, не принято жаловаться”, — рассказал заместитель главврача Актюбинского центра фтизиопульмонологии Нурлан Ильясов.
Врачи недоумевают, почему в институте не заметили состояние курсанта.
По словам медиков, такая запущенная форма пневмонии не могла развиться в короткое время. Усугубило ситуацию и то, что у парня был врожденный порок сердца. Уже в реанимации пациент рассказал, что недомогание почувствовал раньше. Но в медсанчасть обратился, когда начался кашель с кровью.
Тело курсанта уже забрали домой. В Актобе его перевели из Улытауской области — на двухмесячные курсы. В вузе теперь идет внутренняя проверка. Но руководство считает, что никакой вины сотрудников в случившемся нет.
«По утрам обходы есть. Есть медсанчасть. Те слушатели, у которых имеются, скажем, жалобы на состояние здоровья, они обязательно приходят в медсанчасть. Медкомиссию он у нас не проходил. Проходит он медкомиссию, как правило, в другом месте, откуда его направили к нам на обучение», — прокомментировал начальник Актюбинского юридического института МВД им. М. Букенбаева Нуркен Мухаметкалиев.