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09:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Элитный отель в центре Петербурга задымился во время протопки камина

Отель «Four seasons» задымился при растопке камина на Вознесенском проспекте в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 ноября петербуржцы в социальных сетях переполошились не на шутку из-за информации о возгорании в элитном отеле в центре города. Спасатели начали проверять информацию. Оказалось, что дом отдыха «Four seasons» просто задымился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

— Сотрудники организации завершили проверку сообщения о возгорании в отеле «Four seasons», расположенном на Вознесенском проспекте. Здание полностью проверено. Задымление произошло во время растопки камина, — уточнили в пресс-службе городского МЧС.

Именно эти густые и серые клубы очевидцы приняли за пожар. Но, к счастью, все отделались просто испугом и неприятным амбре.

Ранее spb.kp.ru писала, что фасад гостиницы «Москва» на уровне восьмого этажа загорелся в центре Петербурга. На место происшествия приехали четыре пожарные машины.

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