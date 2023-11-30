09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Элитный отель в центре Петербурга задымился во время протопки камина
Отель «Four seasons» задымился при растопке камина на Вознесенском проспекте в Петербурге.
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Вечером 29 ноября петербуржцы в социальных сетях переполошились не на шутку из-за информации о возгорании в элитном отеле в центре города. Спасатели начали проверять информацию. Оказалось, что дом отдыха «Four seasons» просто задымился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.
— Сотрудники организации завершили проверку сообщения о возгорании в отеле «Four seasons», расположенном на Вознесенском проспекте. Здание полностью проверено. Задымление произошло во время растопки камина, — уточнили в пресс-службе городского МЧС.
Именно эти густые и серые клубы очевидцы приняли за пожар. Но, к счастью, все отделались просто испугом и неприятным амбре.
Ранее spb.kp.ru писала, что фасад гостиницы «Москва» на уровне восьмого этажа загорелся в центре Петербурга. На место происшествия приехали четыре пожарные машины.