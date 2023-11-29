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29 ноября, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Покойного актюбинца судят за двойное убийство

Дело о двойном убийстве матери и сына рассматривают в специализированном суде в Актобе. На скамье подсудимых — никого, поскольку обвиняемый покончил с собой в СИЗО еще в марте, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Astana TV.

Тем не менее, процесс проходит как обычно, поскольку интересы умершего 23-летнего парня представляют адвокат и его родители. Именно они настояли на том, чтобы дело не прекращали, поскольку намерены доказать его невиновность. Мама, потерявшая единственного сына заявила в суде, что не верит, что он мог убить человека.

По данным гособвинения, в ту ночь обвиняемый выпил пива и решил пойти на разбой. Увидел в одном из домов открытый балкон и забрался в квартиру по газовой трубе. Внутри спали 35-летняя женщина, а также ее 16-летний сын и 13-летняя дочь. Когда хозяйка дома проснулась, грабитель бросился на нее и нанес множество ударов ножом. Также поступил и с мальчиком, и с девочкой. Мать и сын скончались, а дочь, истекая кровью, все же сумела вызвать помощь. Она и стала главным свидетелем.

Однако адвокат обвиняемого попросил отправить дело на доследование из-за нарушений закона. Сторона потерпевших выступила против такой позиции.

«Девочка опознала его по голосу, и по телосложению. Мы не согласны с тем, что дело надо возвращать прокурору. Считаю, что его вина полностью доказана, к тому же его кровь найдена в квартире, на его обуви, носках, она как-то попала туда, это о чем-то говорит», — заявила тетя выжившей девочки.

Суд пока не вынес решение.

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