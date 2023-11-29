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29 ноября, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Два пассажира погибли на трассе Костанайской области по вине пьяного водителя

Водитель Lada Granta в алкогольном опьянении выехал на встречную полосу движение и лоб в лоб столкнулся со встречным авто. В аварии погибли два пассажира пьяного водителя, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Трагедия разыгралась 16 июля этого года на трассе под Рудным. Все обстоятельства дела стали известны в суде, который накануне вынес приговор по делу. Водителя легковушки судили за «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», часть 4 статьи 345 УК РК, передает Наш Костанай.

Как сказано в материалах дела, осужденный в день аварии был в алкогольном опьянении и сев за руль, выехал на пригородную трассу. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Renault.

Тяжелые травмы получили пассажиры Lada Granta, двое скончались позднее в реанимации больницы.

В суде водитель Lada Granta полностью признал свою вину и раскаялся в случившемся. Суд учел это как смягчающие обстоятельства.

«Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Отбывать наказания он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, он пожизненно лишен права управления транспортными средствами». Пресс-служба суда Костанайской области.

Судья также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.

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