Два пассажира погибли на трассе Костанайской области по вине пьяного водителя

Трагедия разыгралась 16 июля этого года на трассе под Рудным. Все обстоятельства дела стали известны в суде, который накануне вынес приговор по делу. Водителя легковушки судили за «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», часть 4 статьи 345 УК РК, передает Наш Костанай.
Как сказано в материалах дела, осужденный в день аварии был в алкогольном опьянении и сев за руль, выехал на пригородную трассу. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Renault.
Тяжелые травмы получили пассажиры Lada Granta, двое скончались позднее в реанимации больницы.
В суде водитель Lada Granta полностью признал свою вину и раскаялся в случившемся. Суд учел это как смягчающие обстоятельства.
«Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Отбывать наказания он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, он пожизненно лишен права управления транспортными средствами». Пресс-служба суда Костанайской области.
Судья также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.